Delega fiscale, Leo: fatti passa in avanti molto importanti

(Teleborsa) -, viceministro dell'Economia e delle Finanze, ha dichiarato che sullasono stati fatti "passi in avanti molto importanti". "Nel tempo record di una settimana abbiamo ottenuto l'esame e l'approvazione degli emendamenti in Commissione. Adesso attendiamo l'esame dell'Aula, ma sono molto fiducioso perché ho notato un forte spirito dianche con l'opposizione. Ci sono tutti i presupposti perché il testo sia approvato entro il 15 luglio alla Camera e poi al Senato prima della pausa estiva", ha spiegato Leo intervenendo al forum "La riforma fiscale, un'opportunità storica per il rilancio del Paese" promosso dai"Lesono: certezza, semplificazione e lotta all'evasione fiscale. Abbasseremo da un lato il carico fiscale e dall'altro agiremo ex ante per prevenire il fenomeno dell'evasione. Così aiuteremo imprese e famiglie a superare questo momento difficile", ha aggiunto il viceministro.In merito all'annuncio dellaper l'ulteriore, Leo ha concluso: "siamo preoccupati poiché già l'inflazione sta generando problemi seri e con il consequenziale aumento anche dei mutui rischiamo di mettere ulteriormente in difficoltà il nostro tessuto economico e sociale. In queste ore stiamo cercando di sensibilizzare l'Ue a desistere dall'ulteriore rialzo dei tassi che, evidentemente, non sta portando alcun beneficio".