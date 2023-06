Masi Agricola, continua lo scontro. Convocata assemblea per revoca consiglieri Renzo Rosso

Masi Agricola

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha deliberato di procedere alla, il 21 luglio 2023, per la, espressione dell'azionista Renzo Rosso tramite la società Red Circle Investiments. La decisione, si legge in una nota, arriva dopo aver esaminato il parere legale reso da esperti della materia circa la violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ. da parte dei due amministratori.Arianna Alessi è, nonché moglie dello stesso Rosso, e ha preso il posto di Rosso nel board di Masi Agricola dopo le sue dimissioni la scorsa primavera. Tersi è tra i massimi esperti in Italia died era stato scelto dallo stesso Rosso per coprire uno dei due posti in CdA.Qualora la revoca fosse approvata, l'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito all'. I soci sono anche chiamati a deliberare la nomina di un Sindaco Effettivo, del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente.Continua quindi lo scontro all'interno della azienda vitivinicola della Valpolicella. Nelle scorse settimane Red Circle Investments - società che detiene il 10% - ha deciso didi Venezia per la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.L'azienda vitivinicola ha poi parlato di una "" che "si inserisce in una serie di spiacevoli comportamenti" e deciso di precedere con "doverosi accertamenti sugli amministratori espressione di Red Circle Investments, con particolare riferimento alle cariche dai medesimi ricoperte in società concorrenti".La società di Renzo Rosso ha controbattuto che il comunicato che conteneva questa replica "ha undei diritti, dell'immagine e della reputazione di Red Circle Investments".Nel frattempo,(Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) ha aumentato la propria partecipazione in Masi Agricola, al 7,56% del capitale sociale.