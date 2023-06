MeglioQuesto paga cedola e rimborso quota capitale del prestito obbligazionario

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato ildel"MeglioQuesto 4,75% 2022-2026" emesso per 12,5 milioni di euro, quotato su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.L'ammontare complessivo della cedola interessi che verrà erogato alla scadenza sarà pari a 593.750 euro. L'è pari a 475 euro per ciascuna delle 1.250 obbligazioni in circolazione, e il tasso applicato sarà il 4,75%.Ilè pari al 10% del totale emesso, pari a 1.000 euro per singola obbligazione e 1.250.000 euro complessivi. A seguito di tale rimborso il Valore Nominale residuo delle singole obbligazioni sarà pari a 9.000 euro, e il valore residuo complessivo dell'emissione risulterà pari a 11.250.000 euro. Il taglio minimo risulta pertanto pari a 9.000 euro.