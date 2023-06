Novartis cede asset oftalmologia a Bausch + Lomb per 2,5 miliardi di dollari

Novartis

Bausch + Lomb

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha firmato un"front of eye" a, azienda nordamericana attiva nel campo della salute degli occhi, in una transazione del valore massimo di 2,5 miliardi di dollari, di cui 1,75 miliardi di dollari in contanti anticipati.L'accordo comprende anche, il primo trattamento approvato su prescrizione per i segni e i sintomi della malattia dell'occhio secco, il medicinale sperimentale SAF312 (), in fase di sviluppo come terapia per il dolore cronico della superficie oculare (COSP), e altri asset."Il nostroci consente di impiegare al meglio le nostre competenze e risorse scientifiche verso programmi e aree terapeutiche prioritarie, pur rimanendo aperti allo sviluppo opportunistico per ulteriori condizioni ad alto impatto, sfruttando le nostre piattaforme tecnologiche avanzate", ha affermatoL'acquisizione "fornisce laper l'azienda e trasforma la nostra attività farmaceutica rendendoci leader nelle malattie della superficie oculare", ha affermato. "Si prevede inoltre che l'accordo acceleri l'espansione dei margini attraverso un mix più ampio di prodotti farmaceutici nel nostro portafoglio, fornisca un forte e immediato aumento degli utili e presenti un chiaro percorso verso la riduzione dell'indebitamento", ha aggiunto.In base ai termini dell'accordo, Novartis riceverà pagamenti fino a 750 milioni di dollari legati alle vendite future previste per Xiidra, SAF312 (libvatrep) e OJL332. Il closing è previsto nella