Planetel completa l'acquisizione del 100% di Trivenet

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha, avvenuta mediante l'acquisto del 100% delle quote detenute da Finvis. Trivenet è un operatore di telecomunicazioni basato in Veneto e presente in particolare nelle province di Padova, Treviso e Vicenza. L'operazione era stata annunciata lo scorso 14 giugno.Il- soggetto ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo in negativo o in positivo - è di circa 0,75 milioni di euro, il cui importo di 0,4 milioni (53%) è già stato corrisposto al closing, mentre il restante 47% circa sarà` corrisposto a seguito della sottoscrizione da parte di Finvis di un aumento di capitale di Planetel ad essa riservata.Trivenet serve principalmentee ha registrato - al 31 dicembre 2022 - un fatturato pari a 2,892 milioni di euro, un EBITDA pari a 0,459 milioni di euro e un Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 1,297 milioni di euro.