San Carlo Gruppo Alimentare, utile 2022 balza a 15,8 milioni di euro. Ricavi a +16%

(Teleborsa) -, gruppo italiano leader nel mercato delle chips e degli snacks, ha chiuso il 2022 conconsolidati pari a 323,8 milioni di euro, in miglioramento del 16,3% rispetto ai 278,2 milioni di euro dell'anno precedente. L'si è attestato a 41,5 milioni di euro (+13,4%), grazie ad un'importante crescita dei volumi di vendita e al maggior assorbimento dei costi fissi. L'è stato di 15,8 milioni di euro, con un incremento del 193% rispetto ai 5,4 milioni di euro nel 2021.Laè migliorata di 5,3 milioni di euro rispetto al 2021. Nel 2022 sono stati realizzatiper 11,9 milioni di euro in nuove tecnologie di produzione, efficienza della catena produttiva e trasformazione digitale dell'impresa."Il 2022 è stato un anno complessivamente sfidante per lo scenario macroeconomico, ciononostante abbiamo registrato risultati molto positivi, che riconfermano la nostra leadership nel mercato - commenta l'- Anche neistiamo assistendo a risultati molto incoraggianti, con una. Continueremo a lavorare con passione per offrire prodotti innovativi e di alta qualità ai nostri consumatori e a rappresentare, anche all’estero, l'eccellenza italiana nel settore alimentare"., holding che controlla San Carlo Gruppo Alimentare, ha chiuso il 2022 con un risultato netto di 11 milioni, rispetto ai 6,76 milioni dell'anno precedente (+3,43%).