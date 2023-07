Il gruppo UCapital lancia società di Asset Management per ampliare offerta

Aleph Finance Group

UCapital24

(Teleborsa) - Il gruppo, attivo nei settori finanza, tecnologia e media, ha annunciato che la società, quotata sulla Borsa di Parigi, ha deliberato il cambio della denominazione sociale ine che la sua controllata Pairstech Capital Management si è trasformata in, con sede a Londra e licenza FCA. Tale decisione è stata presa in seguito all'acquisizione da parte della holding del gruppo UCapital. L'operazione, che vale 15 milioni di euro, consentirà al gruppo fondato da Gianmaria Feleppa di "ampliare la propria forza finanziaria internazionale", si legge in una nota.Il, la cui holding è UCapital LTD, è ora, quotata su Euronext Growth Milan, social network fintech; UCapital Global PLC, quotata su Euronext Access Paris, che opera come Asset & Wealth Management e come Investment Banking, concentrandosi in particolare su startup e PMI europee; Trade Capital Italia, SIM italiana specializzata in servizi di trading.