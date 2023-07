IMD - International Medical Device ammessa in Borsa, debutto il 7 luglio

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su(EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il debutto è fissato per ilI.M.D. International Medical Devices sbarca a Piazza Affari con unadi circa 36,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe). Ildi collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di. Banca Akros è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.