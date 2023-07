UE, funziona la regola del "roaming come a casa": l'81% dei cittadini europeo l'ha utilizzato

(Teleborsa) - Oltre l'81% di coloro che hanno viaggiato negli ultimi due anni dichiara di beneficiare della regola del "". È quanto è emerso da un sondaggio condotto dall'. Di tutti icontattati, il 43% si era recato in un altro paese dell'UE/SEE negli ultimi due anni. La maggior parte delle persone che si recavano all'estero nell'UE/SEE aveva viaggiato solo una o due volte l'anno (72%), rimanendo all'estero in genere per meno di un mese (85%).Poco più dell'80% è consapevole del fatto che quando effettuano, invianodi testo o utilizzano, rispettivamente, non pagano costi aggiuntivi per farlo. L'80% afferma di utilizzare il telefono nello stesso modo e con la stessa frequenza con cui lo fa a casa. Alla domanda sull'utilizzo dei, il 18% ha utilizzato più dati, il 38% la stessa quantità e il 42% ha affermato di aver utilizzato meno dati mobili rispetto a quelli nazionali.La grande maggioranza dei(84%), in tutta l'UE, ritiene di trarre vantaggio dal. La maggior parte degli intervistati in questo sondaggio è consapevole del fatto che i residenti nell'UE possono effettuare chiamate vocali (83%), inviare messaggi di testo (81%) e utilizzare Internet mobile (82%) senza sovrapprezzo quando si recano occasionalmente in un altro paese dell'UE/SEE.Alla domanda sull'utilizzo dei dati mobili l'ultima volta che si è recato in un altro, nel complesso il 56% ha affermato di aver utilizzato all'incirca la stessa quantità o più di dati mobili rispetto a quando non era in(Il 38% ha utilizzato all'incirca la stessa quantità e il 18% ha utilizzato più dati mobili mentre si trovava all'estero in un paese UE/SEE). Il 42% degli intervistati afferma di aver utilizzato meno dati mobili rispetto al solito nel proprio paese d'origine (incluso il 4% che indica di non aver utilizzato alcun dato).Il 28% ha indicato di aver limitato laalmeno occasionalmente durante l'ultimo viaggio, a causa del raggiungimento del limite di dati in roaming, e il 23% lo ha fatto mentre viaggiava vicino a una frontiera esterna dell'UE. Durante un viaggio in un altro paese dell'UE/SEE, il 19% degli intervistati afferma di aver raggiunto il limite di dati in roaming. Il 14% afferma di aver ricevuto un sovrapprezzo per l'utilizzo dei servizi di roaming.Il 27% ha sperimentato unadi Internet inferiore rispetto al proprio paese d'origine e il 26% ha ritenuto che lodella rete afosse inferiore rispetto al proprio paese d'origine.