Aiuti di Stato, UE avvia indagine approfondita su ricapitalizzazione SAS

(Teleborsa) - Lahaper valutare se una misura didanese e svedese di circa 1 miliardo di euro (11 miliardi di corone svedesi) a favore disia in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE. La misura è stata inizialmente approvata il 17 agosto 2020 dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, ma successivamente annullata dalla sentenza del Tribunale del 10 maggio 2023.SAS è un'importante. Ha il suo hub principale presso l'aeroporto di Copenaghen e, in circostanze normali, fornisce i due terzi della connettività aerea intra-scandinava. Contribuisce inoltre a oltre il 30% e il 25% del traffico internazionale della Danimarca e della Svezia, rispettivamente.Nel 2020, SAS era aa causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio in atto per limitare la diffusione del virus.A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione svolgerà ora un'indagine più approfondita perdi ricapitalizzazione.In questa fase, la Commissione "all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo COVID, ad eccezione dell'assenza di un meccanismo di step-up (o un meccanismo alternativo con lo stesso effetto di un meccanismo di step-up)", si legge in una nota.