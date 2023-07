Deutsche Bank, Fitch migliora rating ad "A-" con outlook stabile

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha migliorato i rating di. In particolare, l'Issuer Default Rating è stato portato, con. L'upgrade riflette ildi Deutsche Bank avviata nel 2019, in particolare i miglioramenti nell'efficienza dei costi e un mix di ricavi e un profilo di business più bilanciati, in cui il corporate e il retail banking forniscono buffer sufficienti per assorbire la volatilità intrinseca dalle attività di capital market, spiega l'agenzia di rating.Fitch prevede inoltre che Deutsche Bank mantenga un'di qualità degli asset e liquidità.Questo giudizio rappresenta la terza mossa positiva sui rating di Deutsche Bank negli ultimi due mesi, inclusi gli upgrade di due agenzie nelle ultime due settimane. La scorsa settimana, ha aggiornato i rating, mentreha alzato l'Outlook a Positivo il 17 maggio."È moltovedere un ulteriore riconoscimento per i nostri sforzi di trasformazione da parte di un importante stakeholder - ha commentato il- Con un modello di business redditizio ed equilibrato e un solido bilancio, abbiamo costruito una solida piattaforma per approfondire le nostre partnership con i clienti e offrire una crescita sostenibile".