Pirelli acquista la brasiliana Hevea-Tec per 21 milioni di euro

(Teleborsa) -, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha siglato un, il maggiore operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale. L'operazione avverrà per un controvalore in termini di, soggetto agli usuali aggiustamenti al closing, che è previsto entro la fine del 2023.L'acquisizione non avrà impatti sul target, pari a circa 2,35 miliardi di euro, previsto per ladi Pirelli a fine 2023, si legge in una nota.Con l'acquisizione di Hevea-Tec, Pirelliassicurandosi una continuità di fornitura nella regione e, quindi, una maggiore efficienza. Per Hevea-Tec sono inoltre già previsti piani di incremento dei volumi di produzione.Inoltre, l'acquisizione consentirà didi gomma naturale, di ridurre le emissioni di CO2 grazie a una fornitura "local for local" e di avviare nuovi progetti di certificazioni FSC.