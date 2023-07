UIF, in 2022 nuovo record per segnalazioni sospette. Congelati beni russi per 2 miliardi

(Teleborsa) - Nel 2022 l'ha raggiunto un altro(155.426, con un aumento dell'11,4%), con un'ampia maggioranza di segnalazioni che proviene come di consueto dal sistema bancario e finanziario, con un accresciuto contributo dei prestatori di servizi di gioco e degli operatori non finanziari. Restano trascurabili le comunicazioni inviate dalle Pubbliche amministrazioni, nonostante l'attuale momento storico in cui il massiccio intervento pubblico nell'economia rafforza l'esigenza di presidi per la tutela della legalità.È quanto emerge daldella stessa UIF, l'autorità istituita presso lae incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette."L'(intorno al 5% su base annua), è da leggersi positivamente nella misura in cui rispecchia una maggiore consapevolezza del ruolo della collaborazione attiva - ha affermato ila, nella sua relazione annuale - Negli ultimi tempi tuttavia si è riscontrato un tendenziale decadimento qualitativo delle segnalazioni. Sono frequenti quelle basate esclusivamente su anomalie formali o sulla mera riproposizione di informazioni già poste all'attenzione dell'Unità senza che vengano evidenziati i motivi di sospetto ovvero in assenza di ulteriori elementi di rilievo che ne giustifichino la reiterazione".Dal rapporto emerge cheha continuato a evidenziare fattispecie operative connesse con la fase di assestamento dell'economia e gli effetti delle politiche pubbliche adottate per favorirne il sostegno. Sebbene in misura più contenuta, anche laha mostrato una ricaduta sul flusso segnaletico, soprattutto per le conseguenze, sul piano soggettivo e operativo, delle sanzioni imposte alla Russia dalla UE e dalla comunità internazionale.In relazioni alle sanzioni a soggetti russi e bielorussi per via delle sanzioni, al 31 dicembre 2022 risultavano, dei quali oltre la metà erano indirettamente posseduti o controllati da nominativi designati, ancorché formalmente intestati a società ed enti non espressamente inclusi nelle liste della UE. L'importo complessivo dei fondi congelati è superiore ai: di questi, circa 120 milioni sono depositati su rapporti di conto corrente, mentre i restanti sono costituiti da lettere di credito e finanziamenti a imprese commerciali. Il, che consistono prevalentemente in immobili, imbarcazioni e autoveicoli, è di circaIn generale, l'UIF ha spiegato che nel 2022 sono stati avviatifinalizzati all'adozione di un provvedimento di sospensione di operazioni sospette, di cui 90 su iniziativa della stessa Unità, per un valore complessivo delle transazioni esaminate pari a 154 milioni di euro. I provvedimenti adottati, previa consultazione degli Organi investigativi, sono stati 32.Lecontinuano a rappresentare circa un quinto del flusso segnaletico complessivo, con operatività variegate sul piano soggettivo e oggettivo. Nell'ambito della categoria in esame si conferma primario il peso di sospette frodi nelle fatturazioni (oltre il 25%); rimane significativa anche la percentuale di segnalazioni relative alleai sensi del cosiddetto decreto Rilancio. Anche le segnalazioni potenzialmente riconducibili a contesti di criminalità organizzata si sono mantenute sostanzialmente in linea, in termini quantitativi e tipologici, con quelle dell'anno precedente. Degno di nota è il legame emerso con l'impiego dei fondi pubblici, che conferma lae dalle conseguenti misure pubbliche di supporto.