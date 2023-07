Energy, fatturato 1° semestre in calo a 39 milioni di euro

Energy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha registrato undelpari a circa 39 milioni di euro, in calo del 27% rispetto ai 53,3 milioni di euro al 30 giugno 2022 e undi circa il 20%. La società afferma comunque di "non avere elementi per non confermare, alla luce delle dinamiche di mercato in atto, della strategia commerciale, e delle trattative in corso, le previsioni di crescita di medio termine per il periodo 2023-2024 pari ad un CAGR del 30% e una marginalità pari al 20%, in linea con quanto dichiarato in sede di IPO".Ilal 30 giugno 2023 è in fase di aggiornamento e sarà comunicato al mercato, come previsto da calendario finanziario, in data 19 luglio 2023.Tra le motivazioni per la performance negativa, la società cita: ilin tutta Europa con, in Italia, un impatto particolarmente significativo dal blocco delle cessioni dei crediti che ha tolto capacità di spesa a livello di clienti finali e installatori; un'inflazione ancora alta, l'incremento dei tassi di interesse, e la conseguente maggior difficoltà nell'ottenere credito; ilche ha reso meno urgente la sostituzione con fonti rinnovabili."A fronte delloche abbiamo attraversato in questi primi sei mesi dell'esercizio, abbiamo mantenuto e difeso una marginalità del 20%, in linea con quanto dichiarato in sede di quotazione - ha commentato l'- Dal nostro osservatorio possiamo affermare che il nostro posizionamento nel settore, anche grazie alla regolamentazione europea, ci consente di cogliere numerose opportunità"."L'organizzazione che ci stiamo dando riflette la forte volontà di rispondere alle necessità dei clienti nei vari mercati internazionali di sbocco, nei quali il potenziale è enorme - ha aggiunto - L'attesosi conferma essere l'elemento vincente alla base della nostra strategia, mentre la fase di transizione che il segmento residenziale sta attraversando rappresenta per noi un passaggio che, seppur impattante, non ci ha trovati impreparati".