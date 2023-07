Yongtai quota GDR sul London Stock Exchange

(Teleborsa) -, uno dei principali produttori di prodotti chimici fini contenenti fluoro in Cina, ha annunciato la sua intenzione di procedere con un', con ciascun GDR che rappresenta 5 azioni A della società. L'offerta dovrebbe raccogliere fino a circa 100 milioni di dollari.I GDR dovrebbero essere ammessi alla quotazione sul segmento standard del Listino Ufficiale gestito da FCA e alle negoziazioni sul segmento Stock Connect deldella Borsa di Londra. L'ammissione dovrebbe avvenire intorno all'11 luglio 2023."Yongtai è un produttore leader di prodotti chimici fini contenenti fluoro e una delle poche imprese del settore che opera sia nelle aree fluorochimiche inorganiche che organiche - ha commentato la presidente Yingmei Wang - Fondata nel 1999 e, abbiamo sviluppato una struttura aziendale diversificata orizzontalmente che copre materiali ad alte prestazioni, prodotti farmaceutici e prodotti per la scienza delle colture e abbiamo creato catene industriali integrate verticalmente con un ricco portafoglio di prodotti e una matrice che copre l'upstream, midstream e downstream nei settori in cui opera"."Miriamo a raggiungere un'ulteriore espansione delle nostre attività all'estero accelerando lo sviluppo della nostra piattaforma multinazionale esistente - ha aggiunto - L'emissione dei GDR di Yongtainelle aree di business core e migliorerà le capacità di ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione e vendita".