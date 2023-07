Banco BPM, accordo con sindacati per rinegoziazione mutui dipendenti

Banco BPM

(Teleborsa) -hadi categoria per garantire ai 19.600 dipendenti del gruppo bancario la possibilità di accedere aprima e seconda casa a tasso fisso, e lada tasso variabile a fisso. Lo si legge in una nota della Fabi, dove viene citato anche l'allungamento del piano di ammortamento e sospensione della quota capitale del mutuo."Questo, migliora per i colleghi in servizio, esodati e per i loro figli quelle che sono le misure di legge già in essere e anticipa ulteriori soluzioni allo studio - ha commentato il coordinatore Fabi in Banco BPM, Gianpaolo Fontana - L'obiettivo, pienamente raggiunto, era quello di mettere a disposizione dei, per effetto dei costanti e repentini aumenti dei tassi, diverse opzioni".