Usa, Yellen: risponderemo a pratiche economiche sleali della Cina

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro Usa,, ha fatto sapere che gli Stati Uniti e i suoi alleati risponderanno a quelle che ha definito le "" della. In un intervento a Pechino ad un incontro con le aziende Usa, Yellen ha dichiarato di "credere sia nel migliore interesse di entrambi i Paesi assicurare di avere linee di comunicazione dirette e chiare ad alto livello". Scambi regolari potrebbero aiutare a monitorare i rischi economici e finanziari quando sull'economia globale pesano "i venti contrari come la guerra illegale dellacontro l'e gli effetti persistenti della pandemia".Yellen ha detto di essere "preoccupata" dalla decisione della Cina di avviare i controlli sull'export di metalli rari (gallio e germanio), essenziali per la. "Stiamo ancora valutando l'impatto di queste azioni, ma ci ricordano l'importanza di costruire catene di approvvigionamento resilienti e diversificate", ha sottolineato.Yellen ha aggiunto però che il disaccoppiamento delle economie di Usa e Cina è "virtualmente impossibile", aggiungendo che è nell'interesse di"aprire la sua economia verso un modello di mercato". "Durante questo viaggio, sto discutendo con i funzionari cinesi le nostre rispettive prospettive economiche – ha proseguito –. Come ho detto nel mio discorso di aprile, gli Stati Uniti cercano una sana competizione economica con la Cina. Ma una sana, di cui entrambe le parti traggono vantaggio, è sostenibile solo se taleè leale"."Durante gli incontri con le mie controparti, comunico leche ho sentito dalladegli, compreso l'uso da parte della Cina di strumenti non di mercato come i sussidi estesi per le sue imprese statali e le imprese nazionali, nonché le barriere all'accesso al mercato per le imprese estere – ha spiegato Yellen –. Sono stato particolarmente turbata dalle azioni punitive che sono state intraprese nei confronti delle aziende statunitensi negli ultimi mesi"."Penso anche che uno spostamento versosarebbe nell'interesse della Cina – ha aggiunto –. Un approccio basato sul mercato ha contribuito a stimolare una rapida crescita in Cina e ha contribuito a far uscire dallacentinaia di milioni di persone. Questa è una storia di notevole successo economico".