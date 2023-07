Banco BPM, esclusiva per polo monetica con FSI. Valorizzazione di oltre 2 miliardi

Banco BPM

(Teleborsa) - Il CdA diha ha deliberato dia FSI SGR, Pay Holding e BCC Pay per la. L'annuncio odierno segue l'avvio del progetto per la valorizzazione del business, reso noto lo scorso 18 aprile, e l'esame di offerte ricevute da primari operatori del settore.L'esclusiva è finalizzata alla negoziazione e alla definizione dei termini e delle condizioni di una potenziale partnership nei settori dell'issuing e dell'acquiring, con contestuale, nel cui capitale laLa nuova partnership potrà portare alla, interamente controllato da istituzioni italiane, al quale Banco BPM intende conferire le proprie attività nel business della monetica, con riconoscimento di uncomportante benefici anche in termini di capitale.È prevista la contestuale sottoscrizione di unche permetterà alla banca di preservare i livelli commissionali running (circa 140 milioni di euro nel 2022) e di sfruttare tutto il- quantificabile in oltre 2 miliardi di euro in termini di NPV - in un settore ad alto potenziale di crescita in termini di volumi e di ricavi.Il CdA hai termini e le condizioni della potenziale operazione, che è soggetta alle autorizzazioni di legge, nonché per procedere all'eventuale sottoscrizione del memorandum of understanding di natura vincolante.