Ddl Capitali, Vismara (Equita): buono strumento, ma serve più ampia politica industriale

(Teleborsa) - "Pur ritenendo ilnella direzione della semplificazione dei mercati dei capitali domestici, crediamo che ci sia lache consenta il concreto sviluppo di un mercato dei capitali adeguato alle dimensioni della nostra economia, coerente con l'ammontare del nostro risparmio e con l'importanza del nostro paese". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali"."È chiaro a tutti che il, sostenuto storicamente in larga parte dal credito bancario tradizionale - ha aggiunto - D'altro canto, i gruppi bancari italiani hanno in gran parte abbandonato l'attività di intermediazione azionaria con investitori istituzionali e la ricerca (ne rimangono solo tre attivi sul mercato) e hanno progressivamente venduto le loro quote di partecipazione in Borsa Italiana".Secondo Vismara, questo squilibrio va colmato, e le imprese e i risparmiatori devono poter vedere nel mercato dei capitali una valida alternativa al sistema bancario, e "senza unnon sarà mai possibile disporre di un mercato sviluppato ed in linea con i mercati più evoluti".Il CEO di di Equita ha spiegato che lo strumento dei PIR ha dato temporaneamente nuova linfa al mercato, ma i riscatti degli ultimi 18 mesi e la diminuzione dei volumi di intermediazione sulle piccole e media imprese e sui mercati Growth rispettivamente "dimostrano come vi sia la necessità di promuovere nuovi strumenti di incentivazione, rivitalizzando i PIR ordinari e incentivando maggiormente i PIR alternativi". Sarebbe "auspicabilecome già accade per gli alternativi", mentre isi dovrebbe "ipotizzare unal momento dell'investimento e allargare la platea dei potenziali investitori alle persone giuridiche".Per contrastare la progressiva diminuzione degli intermediari e della ricerca, secondo Vismara sono necessari "strumenti fiscali quali il credito d'imposta che consentano da una parte agli intermediari die dall'altra alle imprese di calmierare i costi relativi alla ricerca sponsorizzata sono a nostro avviso misure urgenti e necessarie".Visto il peso preponderante di imprese a matrice familiare in Italia, Vismara ha detto che le società vedono nel voto plurimo "un fattore decisivo nella decisione di apertura del capitale", ritenendo che la norma proposta sia "". "Tale potenziamento a livello di governance deve essere affiancato da, in particolare assicurando che la normativa OPA sia aggiornata per evitare iniquità di trattamento tra diverse classi di azioni", ha aggiunto.Il numero uno di Equita pensa che sia "in assemblea e instaurare un dialogo con gli amministratori e quindi non dare la facoltà agli emittenti di condurre le assemblee a porte chiuse". La modifica proposta "potrebbe essere molto mal percepita dagli investitori istituzionali, con un danno per i nostri mercati", mentre concorda con alcune proposte già presentate in audizione di integrare il disegno di legge prevedendo unaper poter intervenire in assemblea, al fine di evitare il fenomeno dei disturbatori.Sul meccanismo del voto di lista, che non è oggetto del Ddl ma che è stato affrontato in altre audizioni, Vismara ha detto che è, anche perché la lista del CdA consente agli investitori di esprimere un giudizio sull'operato del CdA precedente e indirettamente del management. "Ritengo che la, in sostituzione a una lista bloccata, possa essere un elemento di novità da considerare che introdurrebbe la giusta flessibilità anche nella scelta della composizione del board garantendo una rappresentanza adeguata della base azionaria in consiglio", ha sottolineato.