Fideuram si rafforza con Direct Advisory. Messina: Intesa aggressiva nel wealth management

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la piattaforma digitale diper i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari,, il nuovo servizio di consulenza a distanza per gestire gli investimenti, che si avvale di un team di Direct Banker."Noi", ha dettodi Intesa Sanpaolo, durante la presentazione presso la Scheggia di Vetro, il grattacielo di Porta Nuova che ospita diverse divisioni del gruppo. ". Abbiamo lanciato Isybank e questa è l'altra iniziativa", ha aggiunto, spiegando che "la tecnologia è uno strumento per creare lavoro e non per minacciarlo" e che "noi garantiamo l'occupazione e ci prendiamo cura delle persone che lavorano con noi".Direct Advisory, ha spiegato il gruppo, si distingue per:; oltre 50 anni d'esperienza di Fideuram - ISPB nella gestione degli investimenti; catalogo di offerta di Fideuram Asset Management, la SGR della Divisione Private;; utilizzo della piattaforma Aladdin, tra le più sofisticate nella costruzione guidata di portafogli e nella gestione del rischio; soluzioni per dialogare con i clienti a distanza, compresa la nuova app Welcome+; team di Direct Banker, professionisti chiamati a costruire e gestire i portafogli d'investimento che meglio rispondono ai bisogni della clientela."La nostra banca è capace di creare degli elementi di successo - ha detto Messina - La prima è rappresentata dal wealth management e l'altro è quello di anticipare e gestire la tecnologia. Abbiamo le migliori persone che lavorano in questo comparto. Siamo capaci di difendere i nostri clienti dalle minacce delle fintech. Stiamo".Inoltre, il CEO ha evidenziato che "il prossimo passo sarà quello di, anche per i clienti retail, senza acquisire concorrenti ma riducendo la base dei costi nel tempo grazie ai nostri investimenti digitali".