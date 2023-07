Fondazione CRT, Andrea Varese nominato Segretario Generale

Unicredit

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha deliberato la nomina diquale nuovodella Fondazione. Varese prende il posto di Massimo Lapucci, che resterà CEO della società consortile OGR.Classe 1964, originario di Torino, Varese è un. Ha lavorato per diversi anni nel gruppo Fiat, dove è stato responsabile Global Capital Markets di Fiat Group, Direttore Finanziario e Vice-Presidente del gruppo in Polonia, oltre che responsabile della Tesoreria per Fiat USA e NAFTA. Successivamente è entrato in, dove ha ricoperto incarichi strategici e di primo piano dapprima in Polonia e, successivamente, in Italia, Germania e in altri paesi europei."Il nostro obiettivo è di consolidare sempre più la presenza e l'attenzione della Fondazione alla comunità torinese, dandole al tempo stesso- ha dichiarato il Presidente di Fondazione CRT,- In questo senso, anche a nome di tutto il Consiglio, voglio dare il mio benvenuto ad Andrea Varese. Il nuovo Segretario Generale è un autorevole esponente della città di Torino che ha costruito, negli anni, una importante e solida carriera internazionale, sia dal punto di vista industriale che finanziario e filantropico".