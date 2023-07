Rosetti Marino, commessa per impianto di idrogeno verde nel Mare del Nord

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, si è aggiudicato unEngineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning (EPCIC) dal costruttore olandese di parchi eolici offshore, una joint venture tra(80%) ed Eneco (20%).Il contratto - di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari - prevede la realizzazione di un- denominato "Baseload Power Hub" - all'interno del parco eolico offshore Hollandse Kust Noord di CrossWind, a 18,5 chilometri dalla costa olandese. Le attività inizieranno immediatamente e si prevede che saranno completate entro la fine del 2025.L'impianto pilotaattraverso un elettrolizzatore e lo immagazzina come idrogeno verde che potrà essere nuovamente convertito in elettricità quando necessario, puntando a ridurre il problema del carattere intermittente della produzione di energia eolica."Siamo orgogliosi che un committente importante come CrossWind abbia scelto Rosetti Marino per la realizzazione di questo straordinario Progetto - ha commentato l'- Si tratta dellae la prima che produrrà idrogeno verde offshore per lo stoccaggio di energia rinnovabile. Rosetti Marino auspica che soluzioni come questa possano avere un grande seguito e mette a segno un altro importante passo verso la diversificazione in favore delle energie rinnovabili e nell'economia circolare".