TMP Group, commessa da 70 mila euro per mostra interattiva a Genova

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione,indetta dalper la realizzazione progettuale, per un valore complessivo di circa, della mostra "Highlights. Maestri dal '500 al '700 dai Musei Nazionali di Genova".Grazie alla fusione tra innovazione tecnologica e design, l'esposizione "Highlights", così come ideata e realizzata dalladi TMP Group, è un viaggio interattivo attraverso l'arte delle diverse epoche storiche che permette al pubblico di vivere in maniera innovativa capolavori del Rinascimento e del Barocco."La nostra società è da sempre impegnata a promuovere l'arte e la cultura e da tempo siamo presenti nel settore dei grandi eventi artistici per la creazione di esperienze uniche per i visitatori - commenta l'- L'aggiudicazione di questa gara indetta dal Ministero della Cultura e la collaborazione con i Musei Nazionali di Genova sono".