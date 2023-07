BFC Media, assemblea approva revoca da EGM. Delisting il 21 luglio

BFC Media

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei soci di, gruppo editoriale quotato a Piazza Affari, hasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il delisting avrà efficacia a partire dal 21 luglio 2023.In assemblea erano rappresentate 3.081.750 azioni, corrispondenti al 97,063% del capitale sociale, e la revoca è stata, corrispondenti al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 97,063% del capitale sociale. Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il delisting era subordinato all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria con non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.Successivamente al delisting, le azioniregolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di cessione, per via privata, ai sensi del codice civile.Come già comunicato , l'(titolare di una partecipazione pari a 3,6%) hadagli azionisti diversi da quelli che abbiano votato a favore del delisting le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di 93.250 azioni, pari a circa il 2,94% del capitale sociale, a un prezzo per azione pari a 4,03 euro.