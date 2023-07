Buzzi Unicem sale in Borsa dopo upgrade di Morgan Stanley

Buzzi Unicem

Morgan Stanley

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, sale in Borsa nella giornata odierna dopo che gli analisti dihanno migliorato lasul titolo a "" da "underweight", alzando anche ilper azione (dai precedenti 23,1 euro per azione).Discreta la performance di, che si attesta a 22,98 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 23,07 e successiva a 23,29. Supporto a 22,85.