Italia, banche estere aumentano quote di mercato. Confermata importanza nel CIB

(Teleborsa) - A fine 2022 lerappresentavano il(438, di cui 79 estere) con unasia nei depositi da residenti che nei prestiti alle imprese, raggiungendo rispettivamente il 9,7% e il 16%. In particolare, è aumentato il peso delle filiazioni nel comparto dei mutui e si è confermato un ruolo preminente anche nel comparto del credito al consumo. È quanto emerge dal(Associazione Italiana Banche Estere), pubblicato in occasione dell'assemblea annuale."Il 2022 ha rilevato alcuni cambiamenti nel ruolo delle banche estere - ha commentato, presidente dell'AIBE - unche è il risultato dei fenomeni esogeni che hanno impattato profondamente sullo scenario internazionale, e quindi sull'Italia, e che merita una riflessione. Se da un lato si riscontra una leggera diminuzione della quota nel collocamento azionario e obbligazionario, d'altra parte invece, il mercato dell'M&A mostra numeri in forte crescita".Nel dettaglio, il 2022 conferma l'importanza del, settore di attività strategico ed introdotto in Italia dalle banche estere. In particolare il mercato deinel 2022 è cresciuto di circa 24 miliardi di euro, con un controvalore complessivo delle operazioni pari a 94 miliardi di euro e con nuovi massimi rispetto ai valori dell'ultimo decennio. Le banche estere hanno partecipato al 77% dei collocamenti, confermando una posizione rilevante in qualità di bookrunner.Ilha registrato in Italia, nel 2022, un controvalore di emissioni di poco inferiore a 111 miliardi di euro (-29% su base annua). In tale mercato si conferma un ruolo ormai consolidato per i bookrunner esteri: le emissioni assistite da almeno un intermediario estero sono state pari al 74% del mercato (in diminuzione rispetto al 91% del 2021). Tra le tranche di maggior valore, ovvero pari ad almeno 1 miliardo di euro, le banche estere sono state coinvolte in 22 delle 27 operazioni concluse, corrispondenti a volumi per circa 46 miliardi di euro, ovvero oltre i 2/3 della dimensione complessiva.Il(equity) ha sofferto ila debolezza dello scenario macroeconomico e i fattori di incertezza sui mercati. Nel 2022 nel mercato domestico delle emissioni di equity sono state registrate 43 operazioni, per un controvalore complessivo di 4,5 miliardi di euro (–40% su base annua), di cui circa il 77% relativo ad operazioni che hanno visto coinvolti bookrunner esteri.Il, che si è contratto di circa il 16% rispetto al 2021 in termini di controvalore (da 100 a 84 miliardi di euro), ha registrato un forte incremento delle operazioni cross-border in entrata, passate da 17 a 32 miliardi di euro. Advisor esteri a supporto di acquirenti e target sono stati coinvolti in oltre il 90% delle controvalore delle operazioni.Nel 2022 la raccolta sulè aumentata da 11,2 a 12,6 miliardi di euro, con una crescita del contributo dei fondi pan-europei con base in Italia (6,7 miliardi di euro, +23% su base annua). Nella raccolta indipendente, la componente estera pesa per circa il 45% (1,7 miliardi di euro, circa 4 volte il dato 2021). Nel 2022 gli operatori internazionali hanno investito circa 15,4 miliardi di euro (65% del totale), con un taglio medio delle operazioni pari a circa 6 volte quelle degli operatori domestici.Nel 2022 ladagli operatori dell'industria del risparmio gestito - conteggiando complessivamente gestioni collettive e gestioni di portafoglio - in Italia è diminuita del 15% su base annua, passando da circa 2.594 a 2.210 miliardi di euro, con un calo che ha interessato sia gruppi italiani sia gruppi esteri. Il patrimonio riconducibile a gruppi esteri è pari a circa 760 miliardi di euro, corrispondente al 34% del totale, stabile rispetto allo stock di fine 2021."I dati parlano di unperché creano valore, e di un', al funzionamento della macchina pubblica, agli investimenti, alle riforme mancate, alla capacità di mettere concretamente a terra gli investimenti produttivi previsti dal PNRR - ha spiegato Rosa - Infatti, c'è da registrare un'accelerazione nel disinvestimento di titoli del debito pubblico da parte di soggetti non residenti, un processo, a dire il vero, in atto da alcuni anni, dovuto probabilmente alla percezione di un maggiore rischio per l'alto livello di debito pubblico".