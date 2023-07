Sennder aumenta quota in joint venture italiana con Poste Italiane

Poste Italiane

(Teleborsa) -, azienda tedesca attiva nella digitalizzazione del trasporto merci su strada, e, il principale operatore postale e logistico italiano, hannoper un periodo massimo di 10 anni, con il potenziale di generare fino a 2,3 miliardi di euro di ricavi per Sennder Italia durante tale periodo.Nel 2019, Sennder ha stabilito le operazioni a Milano creandoattraverso una JV con Poste Italiane. Da allora, Sennder Italia è diventata l'operatore digitale leader nel mercato italiano di trasporti Full Truck Load (FTL), sviluppando un business redditizio, con unNell'ambito dell'accordo, Poste Italiane e Sennder hanno concordato di accelerare i rispettivi diritti di conversione previsti dagli accordi preesistenti e, di conseguenza,, mentre il restante 25% viene mantenuto da Poste Italiane. In cambio,su base fully diluted.La piattaforma di Sennder aiuta a tracciare, monitorare e gestire i carichi di spedizione in modo digitale, eliminando i processi manuali,e aumentando le efficienze.