Spazio, Picosats chiude round di investimento da 2,13 milioni di euro

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni satellitari con sede a Trieste, ha chiuso il suo. Fondata nel 2014 come spin-off dell'Università degli Studi di Trieste, la società punta a introdurre nell'industria aerospaziale soluzioni avanzate e flessibili che consentono un accesso più economico allo spazio.Il round di investimento - a cui hanno partecipato- Il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per l'Aerospazio di CDP Venture Capital SGR - ha raccolto "una somma significativa", che consentirà a Picosats di continuare a innovare e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate nel settore spaziale, si legge in una nota.In particolare, i fondi raccolti saranno impiegati per l'ampliamento delle attività di ricerca e sviluppo, il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica, e l'espansione delle operazioni commerciali. La società si propone di raggiungere diversi obiettivi, tra cui dimostrare la tecnologia in banda Ka sviluppata con il supporto dell'Agenzia Spaziale Europea attraverso una. Inoltre, sta lavorando allo sviluppo di un modem che consenta velocità di trasmissione dati elevate.