Regno Unito, PIL in calo dello 0,1% su mese a maggio

(Teleborsa) - L'Office for National Statistics ha stimato che ilsia, dopo una crescita dello 0,2% nell'aprile 2023, che non è stata rivista rispetto alla pubblicazione precedente. Le attese degli analisti erano per un -0,3%.Il PIL è diminuito dello 0,4% rispetto allo, rispetto al +0,5% del mese precedente e al -0,7% del consensus.Guardando il quadro più ampio, il PIL non ha mostrato alcuna crescita neiLa è diminuita dello 0,6% a maggio 2023 dopo un calo dello 0,2% ad aprile 2023, rivisto al rialzo da un calo dello 0,3% della pubblicazione precedente; questo settore è stato il principale contributore alla caduta del PIL mensile di maggio.Il settore delleè diminuito dello 0,2% nel maggio 2023 dopo un calo dello 0,9% nell'aprile 2023, rivisto al ribasso rispetto al calo dello 0,6% della pubblicazione precedente.La produzione dinon ha mostrato alcuna crescita nel maggio 2023 dopo una crescita dello 0,3% nell'aprile 2023, non rivista rispetto alla pubblicazione precedente.