Salvatore Ferragamo, Equita taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) -hasu, maison del lusso italiana,sul titolo. La revisione del giudizio arriva prima della diffusione dei risultati per il secondo trimestre 2023, per il quale è atteso un fatturato di 319 milioni di euro (597 milioni di euro nel primo semestre), con un "trend ancora molto debole", -8% anno su anno organico, legato a un ulteriore rallentamento del retail se pur mitigato da un leggero recupero del wholesale.Secondo gli analisti, la debolezza è frutto ancora della, con le nuove collezioni ancora poco presenti nei negozi (stimano circa 10% dell'assortimento), ma anche dellasu entrambi i canali. Il gross margin è atteso almeno stabile, mentre l'EBIT di 43,8 milioni di euro, in calo del 54% anno su anno.Sulla base di queste stime, Equita hasul fatturato annuale del 7% (4% sotto consensus), ora piatto anno su anno, continuando comunque a scontare un miglioramento nel secondo semestre, e le stime sull'EBIT del 7% (a 83 milioni di euro, 8% sopra consensus). Il(fatturato -9% ed EBIT -14%), dove si riversa anche l'impatto ora più negativo dei cambi, che nel 2023 è neutralizzato dall'hedging.