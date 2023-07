Unieuro, ricavi in calo del 3,7% nel primo trimestre. Guidance confermata

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha chiuso il(tre mesi al 31 maggio) conrispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio), in un trimestre stagionalmente poco rappresentativo per il settore dell'elettronica di consumo che nello stesso periodo registra una contrazione del 4,6%.In linea con il trend già registrato nell'esercizio 2022/23, crescita di tutte le categorie merceologiche, in particolare(+7,1%),(+27,1%) e(+7,5%), ad esclusione della categoria, in riduzione per effetto di vendite eccezionali di televisori e decoder nel primo trimestre 2022/23, dovute alla migrazione delle frequenze.negativo per 9,4 milioni di euro, in linea con le aspettative, rispetto al pareggio del primo trimestre 2022/23.pari a 79,7 milioni di euro in consistente crescita rispetto a 24,7 milioni al 31 maggio 2022, per effetto di un'attenta gestione del circolante, e in riduzione rispetto a 124,4 milioni di inizio esercizio, in relazione all’effetto stagionale tipico del primo trimestre."Operiamo in unma registriamo segnali positivi di crescita in quasi tutte le categorie di prodotti e risultati sostanzialmente in linea con le aspettative - ha commentato l'- A dimostrazione dell’efficacia della nostra strategia omnicanale, abbiamo conseguito un ulteriore importante riconoscimento da parte dei nostri clienti, che ci hanno premiato con un grado di soddisfazione (NPS) in crescita di oltre sei punti"."Il gruppo ha un patrimonio tangibile e intangibile di grande rilevanza ed è totalmente focalizzato sulle prospettive di crescita reddituali derivanti da molteplici progetti di sviluppo - ha aggiunto -che dovessero presentarsi sia nell'ambito della rete di distribuzione che dei servizi con l'obiettivo primario di aumentare i margini reddituali del gruppo".Unieuro hacomunicate al mercato, e in particolare per l'esercizio 2023/24: ricavi pari a circa 2,9 miliardi di euro; EBIT Adjusted in un range di 35-38 milioni di euro; Cassa Netta in un range di 110-130 milioni di euro al 28 febbraio 2024.