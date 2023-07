Al via G20 economia in India: inflazione e guerra in Ucraina sul tavolo

(Teleborsa) - Si parlerà di lotta all'inflazione, crisi bancarie, regole per le criptovalute, tassazione delle multinazionali, debiti dei Paesi in via di sviluppo al prossimo incontro dei ministri dell'Economia e dei governatori delle banche centrali dei Paesi delconvocato dalla, nel Nord-Ovest dell'India, oggi e domani. Il confronto sarà inevitabilmente dominato dalle discussioni sullache ha creato due blocchi: gli Usa e i suoi alleati da un lato, Cina e Russia dall'altro, in lotta per guadagnare l'influenza globale."Le quattro priorità su cui ci concentreremo questa settimana saranno: l'eccessivo indebitamento dei mercati emergenti e dei Paesi in via di sviluppo, l'evoluzione delle banche multilaterali di sviluppo, il sostegno all'Ucraina e l'accordo fiscale globale", ha annunciato in una conferenza stampa la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti. Secondo Yellen inoltre raddoppiare ilall'Ucraina colpita dalla guerra è il "singolo miglior modo" per aiutare l', insieme a rilanciare le economie emergenti e affrontare il disagio del debito.Per l'Italia sarà presente il ministro dell'Economiae il governatore della Banca d'Italia. Presente anche, non come governatore in pectore, ma ancora nel suo vecchio ruolo cioè rappresentante del board della Banca centrale europea dato che la presidente Christine Lagarde non sarà presente.Il ministro Giorgetti ha già in programma diversi bilaterali a margine delle sessioni principali: vedrà il nuovo presidente della Banca Mondiale,, la direttrice generale del Fondo monetario internazionale,, e il ministro delle Finanze di Singapore,Ajay Banga questa settimana si è preoccupato per la "" che separa silenziosamente i paesi del Nord e del Sud, "in un momento in cui dobbiamo unirci" per superare le sfide "interdipendenti". Lotta alla, alla"esistenziale" e alla ripresa economica post pandemia messa a repentaglio dall'inflazione e dalla guerra in Ucraina. "La frustrazione dei Paesi del Sud è comprensibile. Per molti aspetti, questi Paesi stanno pagando il prezzo della prosperità di altri Stati. Temono che i mezzi che sono stati loro promessi vengano reindirizzati verso ladell'Ucraina" ha affermato.La prima sessione sarà dedicata all', attraversata da venti di deterioramento. L'attività manifatturiera sta calando un po' dappertutto, l'Europa è piombata in recessione, seppur modesta, anche gli Usa rallentano e ladellanon sta andando come previsto. Segnali di conforto per l'occidente arrivano invece dalla lotta all'inflazione che sta dando i suoi frutti, visto che i prezzi stanno calando sia negli Usa che nell'Eurozona.Nonostante il rialzo record dei tassi d'interesse, infatti, ilsta reggendo. Ma l'incertezza resta molto alta, e i rischi continuano a incombere, soprattutto a causa di una guerra che dura da un anno e mezzo, pesa sull'economia mondiale e non dà segni di fine.