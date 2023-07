Incendio nell'aeroporto di Catania: quasi 120 mila passeggeri coinvolti

(Teleborsa) - Sono già sedici i voli che da Catania sono stati dirottati a Palermo, un numero destinato ad aumentare nelle prossime ore. Da questa mattina gli aeroporti di Palermo e Trapani stanno affrontando insieme l'dopo la chiusura dell'aeroporto dello scalo Fontanarossa a causa dell'incendio scoppiato la scorsa notte . Sono previsti numerosi voli in arrivo e partenza da Catania. Lain mattinata ha comunicato che, "a causa dell'incendio sviluppatosi nell'aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio"."Non si registrano danni a persone – ha sottolineato su Twitter la–. RingraziamoVigili del fuoco, enti di stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente".Secondo le rime stime comunicate all'Ansa da ItaliaRimborso sononello stop all'aeroporto di Catania. "L'aeroporto di Catania serve 91 destinazioni di cui 24 italiane – spiega–, collegate con 229 movimenti (voli partenze/arrivi) e in questi tre giorni di chiusura sono coinvolti più di 38.900 passeggeri al giorno, per un totale di 116.700 passeggeri".La Regione Sicilia ha attivato il tavolo di coordinamento per garantire che i. "La Regione, in raccordo con la Sac ha attivato un tavolo di coordinamento con Trenitalia, Ast e con le principali associazioni di categoria delle aziende di trasporto pubblico extraurbano – ha spiegato l'–. Così cerchiamo di rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini e dei turisti, riducendo il disagio che in queste ore e nei prossimi giorni sono costretti ad affrontare". Da oggi e fino al cessare dell'emergenza, saranno attivati collegamenti straordinari tra l'aeroporto di Catania e gli altri scali siciliani attraverso treni e autobus che offriranno il servizio di trasporto gratuito dei passeggeri, grazie alla disponibilità assicurata dai vari attori coinvolti. In caso di eventuali comportamenti anomali delle compagnie aeree, l'assessore Aricò ha già allertato l'Osservatorio regionale per il trasporto aereo.è al lavoro insieme all'aeroporto di Catania e agli altri aeroporti siciliani per minimizzare i disagi per i passeggeri, in seguito all'incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa – comunica in una nota la compagnia aerea –. I voli odierni su Catania – prosegue – saranno riprogrammati sull'aeroporto di Comiso 'Pio La Torre'. Nel dettaglio, la Compagnia opererà 5 voli da Milano Linate e 5 voli da Roma Fiumicino, per tutelare i passeggeri che devono raggiungere la Sicilia senza cancellare voli in andata verso l'isola. I voli ripartiranno dall'aeroporto 'Pio La Torre' in modalità ferry flight sugli scali di Milano e Roma, data l'impossibilità presso l'aeroporto di Comiso di procedere con le operazioni di imbarco e accettazione. In questo modo – prosegue la nota – la compagnia si assume l'onere economico per garantire la mobilità dei passeggeri in andata, a dimostrazione dell'attenzione di Ita Airways per la Sicilia ed i suoi cittadini. Ita Airways – conclude – assicura la massima collaborazione con le autorità competenti e la Regione Siciliana al fine di garantire a tutti i viaggiatori il minor disagio possibile e sta lavorando per rafforzare i voli dall'aeroporto di Palermo, con il supporto dei collegamenti via terra che saranno garantiti dagli operatori di trasporto locali e regionali. Già stasera sono previsti due voli aggiuntivi, uno per Roma Fiumicino e uno per Milano Linate".