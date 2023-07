Yellen, crescita lenta Cina avrà effetti ma USA non rischiano recessione

(Teleborsa) - "Non mi attendo una recessione negli Stati Uniti, la crescita ha rallentato ma il mercato del lavoro è ancora piuttosto forte". Lo ga detto lain un'intervista a Bloomberg tv nel corso del G20 in India, esprimendo preoccupazione riguardo al rallentamento economico della Cina e al suo possibile impatto sull’economia globale." in un certo numero di Paesi ed è maggiore di quanto atteso dopo la fine del Covid" - ha aggiunto Yellen - auspicando un calo della tensione, ma ha rilevato come Pechino "non ha dissipato i timori" e le critiche sulle pratiche commerciali scorrette che hanno portato all'aumento delle tariffe da parte degli USA.“Molti Paesi dipendono da una solida crescita cinese per sostenere lo sviluppo delle proprie economie, in particolare i Paesi asiatici. Un rallentamento della crescita in Cina può avere ripercussioni negative per gli Stati Uniti”, ha dichiarato Yellen facendo riferimento ai dati economici cinesi più deboli del previsto.