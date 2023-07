Il Ministro Salvini visita lo stabilimento strategico MERMEC FERROSUD a Matera

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiha visitato lo stabilimento di, storica fabbrica di Martera in cui si producono rotabili e tecnologie per il trasporto ferrotranviario, rilevata dalad inizio 2023 con un investimento di 40 milioni di euro. A fare gli onori di casa il Presidente del Gruppo MERMEC e di Angel Holding,, e l’Amministratore Delegato del Gruppo MERMEC,, situato nella zona industriale di Iesce (MT), è uno dei siti industriali più rilevanti in Europa in campo ferroviario ed èper il distretto industriale della Basilicata. E' previsto unche prevede l’assorbimento di tutti i cassintegrati in forza alla società ed il rilancio di un hub industriale di fondamentale importanza per l’economia del Paese.Nello stabilimento MERMEC FERROSUD si produrranno(Francia e Portogallo)in grado di raggiungere i 200 km orari con collegamento alla rete elettrica ed i 120 km orari se equipaggiati a batteria. Leavranno unae sostituiranno i vecchi motori diesel, più inquinanti, confermando l'impegno concreto del Gruppo su un percorso di sostenibilità."Ringraziamo il Ministro Salvini per l’attenzione dimostrata verso le aziende, come la nostra, che investono nel Sud e che si impegnano quotidianamente per il rilancio del territorio e lo sviluppo di nuova occupazione", ha affermato l’Amministratore Delegato, dicendosi orgoglioso di aver concluso positivamente l’operazione di MERMEC FERROSUD e ricordando che "l’obiettivo è quello di contribuire al successo del distretto industriale italiano, leva per l'attrattività del Paese".venne costituitaper lo sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno, in particolare le aree depresse di Puglia e Basilicata, ma l'attività vera e propria si fa risalire al 1968. Inizialmente controllata da, la fabbrica fu poi rilevata dallae successivamente incorporata dalla, perdendo la qualifica di SpA. Nel 2023 l’acquisto da parte del, che fa parte di, gruppo guidato da Vito Pertosa, operante in 71 Paesi nel settore ferroviario, dell'aerospazio e nella meccatronica digitale. Il Gruppo vanta oltre 2mila dipendenti, dei quali 1.400 ingegneri altamente specializzati.