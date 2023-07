USA: migliora fiducia del mercato immobiliare nonostante aumento tassi Fed

(Teleborsa) -A luglio 2023 l'si è attestato arispetto ai 55 punti del mese precedente e risulta. Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali sale di 1 punto a quota 62, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è sceso di 2 punti a 60 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è cresciuto di 3 punti a quota 40.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Sebbene i costruttori continuino a rimanere cautamente ottimisti sulle condizioni del mercato, l'aumento di un quarto di punto dei tassi ipotecari nell'ultimo mese è un duro ricordo del processo di stop & start che il mercato sperimenterà mentre la Federal Reserve si avvicina alla fine del ciclo di inasprimento in corso ”, ha affermato, capo economista della NAHB."I costruttori sono preoccupati per l'aumento dei tassi ipotecari che si avvicinano al 7% e continuano ad affrontare sfide dal lato dell'offerta", ha confermato la presidente della NAHB