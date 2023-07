Borse UE positive. Londra festeggia inflazione in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, dove gli investitori hanno scelto l'ottimismo guardando ai conti di bilancio positivi delle big bancarie statunitensi. La cautela è tuttavia d'obbligo in vista degli appuntamenti clou, la prossima settimana, con le decisioni delle banche centrali.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,121. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,22%.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,00%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%, decolla, con un importante progresso dell'1,52%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,34%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.707 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.738 punti.di Milano, troviamo le utility che confermano la buona performance dell'avvio;(+2,05%),(+1,76%),(+1,15%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,29%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%.di Milano,(+3,35%),(+2,98%),(+1,89%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,82%.