Goldman Sachs, utili 2° trimestre sotto attese su impatto oneri straordinari

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, che ha accusato l'impatto di alcune, come le perdite connesse ad investimenti nell'ambito della divisione Asset & Wealth Management, da cui la banca prevede di uscire, e le minusvalenze collegate alla vendita di GreenSky.La banca d'affari statunitense ha dunque chiuso il secondo trimestre 2023 con unrispetto all'anno precedente, mentre, risultando inferiore ai 3,16-3,18 USD attesi.di dollari, ma superano i 10,6-10,7 miliardi previsti dagli analisti. Il Roe si è attestato al 4%."Questo trimestre riflette la continua realizzazione strategica dei nostri obiettivi. La divisione Global Banking & Markets ha prodotto solidi rendimenti in un contesto con livelli di attività ciclicamente bassi e siamo rimasti al primo posto nelle fusioni e acquisizioni completate, a testimonianza della nostra clientela di prim'ordine. La divisione Asset & Wealth Management ha raggiunto Asset under supervision record, commissioni di gestione e altre commissioni record e ricavi netti record nel private banking e nei prestiti", commenta, Presidente e Ceo di Goldman Sachs, aggiungendo "rimango pienamente fiducioso che l'esecuzione costante ci consentirà di raggiungere i nostri obiettivi di rendimento lungo tutto il ciclo e di creare valore significativo per gli azionisti".