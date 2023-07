Giappone, governo alza stime inflazione oltre target banca centrale

(Teleborsa) - Il governo giapponese vede l'inflazione nettamente superiore all'obiettivo della(BoJ). L'esecutivo nipponico cita l'aumento dei costi delle materie prime e prevede che i prezzi al consumo superino il 2%, ovvero il target stimato dall'istituzione centrale. Previsioni che aumentano le aspettative del mercato di una fine dei tassi di interesse estremamente bassi.Le stime anticipano la riunione politica della BoJ della prossima settimana, quando il board rivedrà le sue previsioni trimestrali e discuterà i progressi per raggiungere in modo sostenibile il suo obiettivo di prezzo.Il governo prevede ora cheper l'anno fiscale iniziato ad aprile, in aumento rispetto all'1,7% previsto a gennaio. L'inflazione lo scorso anno è stata del 3,2%.Successivamente l'esecutivo dagli occhi a mandorle prevede che l'inflazione rallenterà, il prossimo anno fiscale all'1,9%, vicino all'obiettivo della banca centrale."Le previsioni sull'inflazione del governo sono perfettamente in linea con le stime del mercato. Non mi sorprenderebbe se la BoJ rivedesse al rialzo le sue proiezioni sui prezzi questo mese", ha affermato Masamichi Adachi, economista di JPMorgan Chase.