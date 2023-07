ISCC Fintech perfeziona acquisto portafoglio crediti NPL

ISCC Fintech

(Teleborsa) -, società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan da parte di istituzioni finanziarie, annuncia di averper l’acquisto di unriconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circaLo stock è composto da, derivanti prevalentemente da. La cessione definitiva sarà formalizzata con separato contratto successivo a seguito della Due Diligence da concludersi entro i prossimi 180 giorni."L’operazione di acquisto di portafogli di crediti in sofferenza consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della Società a circa 819,5 milioni di Euro, per un totale di circa 107.754 posizioni” commenta l’Amministratore Delegato diISCC Fintech