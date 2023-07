E-Globe verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 7 agosto, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.La società, con sede a Cirò Marina (KR), è attiva dal 2009 in Italia nela valore aggiunto di prodotti di, con particolare attenzione ai prodotti della "green economy". Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B.Al 31 dicembre 2022 la società ha registratopari a circa 27 milioni di euro, realizzati in Italia per il 98,6%, e undel 26% circa.Ilè composto da 7 membri: Michele Mingrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Pietro Sculco (Consigliere delegato); Christian Ventrucci (Consigliere delegato); Vincenzo Oliverio (Consigliere); Miriam Pugliese (Consigliere); Ornella Carleo (Consigliere Indipendente); Antonio Riccio (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione ilè controllato da Ecan Holding S.r.l. (riconducibile a Antonietta Lucente) per il 100%.Dopo l'ammissione a Piazza Affari, saranno presenti anche(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità del socio Ecan Holding S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo.