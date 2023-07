IDNTT, accordo con RCS per gestione del canale Twitch della Gazzetta

IDNTT

RCS Mediagroup

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, haconper la, il più importante quotidiano sportivo in Italia. L'accordo ha l'obiettivo di creare una collaborazione mirata a realizzare un percorso di sviluppo, crescita e innovazione del canale Twitch della Gazzetta.IDNTTe le proprie competenze, con un team multidisciplinare che gestirà e valorizzerà le live del canale Twitch di Gazzetta dello Sport, oltre a curarne la regia e aumentare il livello di engagement della community con un'attenzione verso le nuove generazioni."È per noi motivo di orgoglio siglare una collaborazione con un player così importante come RCS - ha commentatodi IDNTT - Siamo da molti anni attivi nella produzione di contenuti digitali per il settore sport, precursori nello sviluppo di nuovi canali e linguaggi di comunicazione che hanno l'obiettivo di creare dialogo ed interazioni con le nuove generazioni".