Iren Ambiente, perfezionata l'acquisizione del 36,56% di Sistema Ambiente

Iren

(Teleborsa) -, controllata interamente da, ha. Le quote restanti sono detenute dal Comune di Lucca, tramite la società Lucca Holding. L'acquisto della partecipazione è avvenuto attraverso unaindetta dalla curatela fallimentare della società Daneco Impianti che precedentemente deteneva la quota oggetto dell'operazione.Sistema Ambiente gestisce il, che fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, che comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e, in parte, Livorno. La società serve circa 90.000 abitanti e raccoglie 58.000 tonnellate all'anno di rifiuti, con una percentuale diIl mantenimento della presenza di un socio privato in Sistema Ambiente permette lafino alla scadenza del 2029.Dopo i, parte dei 104 comuni dell'ATO Toscana Sud e il comune di, serviti dal gruppo Iren, si aggiunge quindi il comune di Lucca, capoluogo di provincia che in Toscana ha le migliori prestazioni sulle raccolte differenziate.