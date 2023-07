Vodafone, trimestre sopra attese. Della Valle: "Avanti piano trasformazione"

(Teleborsa) -, in calo del 4,8%, con unadegli analisti.in calo del 4,2%, ma con una medesima crescita organica del 3,7%. Questi i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2023-2024, annunciato da Vodafone Group.“Man mano che siamo andati avanti con i nostri piani per trasformare Vodafone, abbiamo ottenuto una migliore performance dei ricavi da servizi in quasi tutti i nostri mercati. Abbiamo archiviato risultati particolarmente forti nel nostro segmento Business e siamo tornati alla crescita del fatturato da servizi in Europa", ha commentato la Ceoaggiungendo "guardando avanti, abbiamo mosso i primi passi del nostro piano d'azione incentrato su clienti, semplicità e crescita, ma abbiamo molto altro ancora da fare".Su queste basi il Gruppo Vodafonein termini di EBITDAaL a 13,3 miliardi ed adjusted cash flow di circa 3,3 miliardi., isono diminuiti dell'1,6% amigliorando la performance rispetto al -2,7% del quarto trimestre dell'esercizio 2022-2023. Un risultato che beneficia della fortee dei nuovi servizi digitali, che hanno parzialmente controbilanciato la continua pressione sui prezzi del mobile.La base clienti di linea fissa è diminuita di 19.000 unità, parzialmente compensato da 11.000 nuovi clienti in FWA.Ilha ha continuato a crescere, con 63.000 muovi clienti che portano il totale a 3,1 milioni.Vodafon ha anche annunciatocon effetto dal 1° settembre 2023. "Sono entusiasta che Luka si unisca al team Vodafone. Ha una solida esperienza di leadership internazionale, di riposizionamento aziendale e creazione di valore. Luka si unisce a noi in un momento critico mentre portiamo avanti la trasformazione di Vodafone", ha commentato la Ceo Della Valle.