Gismondi 1754, ValueTrack conferma fair value e stime

Gismondi 1754

(Teleborsa) - ValueTrack ha(a 8 euro per azione, 7,3 euro per azione fully diluted) sul titolo, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato vendite delpari a 7,88 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2022.Nonostante l'e iprovenienti dalla stagione degli utili di Gismondi e dei suoi peer, gli analisti hanno confermato le stime a causa della consueta stagionalità del secondo semestre 2023 e dell'offerta di fascia estremamente alta del gruppo, meno esposta alla ciclicità dei consumi.Lee nel 2025 prevedono: valore della produzione a 29 milioni di euro, ovvero CAGR22-25 del 24%; EBITDA a 5,1 milioni di euro (EBITDA Margin a circa 18%); indebitamento netto a 3 milioni di euro, stabile rispetto al 2022 nonostante la forte espansione dei POS.