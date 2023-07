Gruppo Montepaschi: 100 anni di storia Magazzini Generali Fiduciari di Mantova

(Teleborsa) - Un secolo di storia, di eccellenza e tradizione per iche, nati il 25 luglio 1923, compiono oggi 100 anni. Una ricorrenza importante per lache è specializzata nei servizi di stagionatura e stoccaggio di formaggio a pasta dura, principalmentee, in minor misura,Su richiesta dei proprietari del formaggio depositato, la Società è autorizzata a rilasciare titoli rappresentativi delle merci – fedi di deposito e note di pegno – che permettono un accesso più veloce ad operazioni bancarie di anticipazione e finanziamento. "L'attività dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova – si legge in una nota del Gruppo Monteepaschi – arricchisce la gamma di servizi offerti a supporto dell'agroalimentare, settore di punta nella strategia di sviluppo del Gruppo Montepaschi, e conferma l'attenzione al comparto primario e a tutta la DOP Economy italiana, eccellenza del Made in Italy e del sistema economico del Paese".