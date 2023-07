Boeing, perdita inferiore alle attese nel secondo trimestre

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli per uso civile e militare, ha registrato nelundi 19,8 miliardi di dollari (+18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), unadi 0,25 dollari (vs +0,32 dollari un anno fa) e unadi 0,82 dollari (vs -0,37 dollari). I risultati del secondo trimestre riflettono un volume commerciale più elevato e margini di difesa inferiori.Boeing ha generato undi 2,9 miliardi di dollari e undi 2,6 miliardi di dollari.Glisi aspettavano in media, secondo Refinitiv, una perdita per azione di 0,88 dollari su ricavi di 18,5 miliardi di dollari."Abbiamo avuto un solido secondo trimestre con. Siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest'anno e per il lungo termine - ha dichiarato il- Anche se abbiamo ancora più lavoro da fare, stiamo facendo progressi nella nostra ripresa e guidando la stabilità nelle nostre fabbriche e nella catena di fornitura per soddisfare gli impegni dei nostri clienti. Con una forte domanda, stiamoattraverso programmi chiave e crescenti investimenti nelle nostre persone, prodotti e tecnologie".