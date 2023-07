Ferretti, esercizio parziale dell'opzione greenshoe

Ferretti

UniCredit

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha reso noto che, in qualità di soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione nell'ambito dell'offerta finalizzata alla quotazione su Euronext Milan (anche in nome e per conto dei joint global coordinators e joint bookrunners), ha comunicato l'concessa da Ferretti International Holding S.p.A. (azionista venditore) per 244.291 azioni ordinarie rispetto alle massimo 8.845.482 azioni ordinarie oggetto dell'Opzione Greenshoe.Pertanto, ciò comporterà la restituzione all'azionista venditore di 8.601.191 azioni ordinarie oggetto di prestito nel contesto dell'offerta. Ilè di 3 euro per azione ordinaria, corrispondente al prezzo d'offerta, per uncomplessivo pari a 732.873 euro.A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe, l'ha riguardato complessivamente 88.699.109 azioni ordinarie per unpari a 266.097.327 euro.