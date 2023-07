FMI promuove economia italiana. Ora risanamento conti e riforme

(Teleborsa) -d'accordo con le recenti valutazioni dello staff elogiano la resilienza dell'economia italiana a shock avversi sequenziali, rilevando la forte ripresa della produzione e dell'occupazione. Ma - notano - che il disavanzo fiscale si è notevolmente ampliato,e l'inflazione core rimane elevata. Una popolazione in età lavorativa in declino potrebbe ridurre la crescita economica a lungo termine. Con i rischi principalmente al ribasso, è dunque necessario concentrarsi sull'aggiustamento fiscale e su ambiziose riforme strutturali per aumentare la produttività e la crescita potenziale, migliorare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi climatici delle autorità.nel rapporto finale sulle consultazioni ex articolo IV dello statuto del Fondo appena concluse in Italia "L'economia italiana - si legge nel documento appena pubblicato -crescendo del 3,7% nel 2022. I consumi privati sono aumentati notevolmente grazie alla ripresa dell'occupazione, al turismo vivace e all'ampio sostegno fiscale del potere d'acquisto reale. La crescita dei servizi e delle costruzioni ha compensato la debolezza del settore manifatturiero, soprattutto nelle industrie ad alta intensità energetica colpite dagli alti prezzi dell'energia. I prezzi al consumo sono aumentati, in gran parte a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia, le condizioni finanziarie si sono notevolmente irrigidite ei rendimenti dei titoli di Stato italiani sono aumentati con l'inasprimento della politica monetaria. Il mercato del lavoro ha registrato ottime performance, i salari nominali sono aumentati ma quelli reali sono diminuiti. Le riserve di capitale e di liquidità delle banche sono rimaste sostanzialmente stabili a livelli confortevoli e i crediti deteriorati sono ulteriormente diminuiti, ma i rischi rimangono elevati a causa delle prospettive incerte per l'economia e del futuro percorso della politica monetaria".Accogliamo con il giusto ottimismo e attenzione le valutazioni del Fmi.e senza trascurare l'indispensabile crescita per rilanciare l'economia italiana, che mostra la sua solidità e resilienza rispetto agli eventi avversi". Così il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, secondo quanto riporta una nota sulle valutazioni