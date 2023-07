Future USA deboli nel giorno della Fed

(Teleborsa) - Si muovono in frazionale calo i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un avvio di seduta debole per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora,americani.I mercati danno per scontato un nuovo incremento dei tassi di 25 punti base con la speranza che poi il ciclo rialzista possa finalmente terminare. Occhi puntati soprattutto sulle parole del presidente Jerome Powell, dalle quali gli osservatori attendono indicazioni sulle future mosse della Federal Reserve in vista di settembre.Gli addetti ai lavori investitori restano inoltre concentrati sulle trimestrali delle società statunitensi: ha preso il via la stagione delle big tech con i conti dei colossi Google e Microsoft che hanno annunciato risultati trimestrali sopra le attese.Nel frattempo, il contratto sul Dow30 lima lo 0,27%, mentre quello sullo S&P500 cede lo 0,21% ed il derivato sul Nasdaq 100 perde lo 0,33%.